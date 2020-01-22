Google выпустила три новых приложения для борьбы с зависимостью от смартфонов

Новости технологии:Проект Google под названием "Цифровое благополучие" призван помочь современным пользователям контролировать цифровую зависимость и время, которое они проводят за гаджетами.

Американская компания Google выпустила новые приложения в рамках проекта по борьбе с зависимостью от смартфонов "Цифровое благополучие".

Об этом сообщает The Verge.

"Google запустил три новых экспериментальных приложения, которые помогут вам меньше использовать свой телефон", - говорится в сообщении.

Приложение Envelope (Конверт - англ.) позволяет пользователю создать и распечатать на бумаге конверт, размером с обычный смартфон. Этот конвертик позволит пользоваться только базовыми функциями телефона, например, совершить звонок или узнать который час. Пока что он доступен только для телефонов модели Pixel 3a.

Приложения Activity Bubbles и Screen Stopwatch - "живые" обои, которые показывают, как много пользователь провел времени за телефоном за день.