Google выпустила три новых приложения для борьбы с зависимостью от смартфонов

Американская компания Google выпустила новые приложения в рамках проекта по борьбе с зависимостью от смартфонов "Цифровое благополучие".
Об этом сообщает The Verge.
"Google запустил три новых экспериментальных приложения, которые помогут вам меньше использовать свой телефон", - говорится в сообщении.
Приложение Envelope (Конверт - англ.) позволяет пользователю создать и распечатать на бумаге конверт, размером с обычный смартфон. Этот конвертик позволит пользоваться только базовыми функциями телефона, например, совершить звонок или узнать который час. Пока что он доступен только для телефонов модели Pixel 3a.
Приложения Activity Bubbles и Screen Stopwatch - "живые" обои, которые показывают, как много пользователь провел времени за телефоном за день.