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Среда, 22.01.2020
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Xiaomi Mi 10: официальная дата выхода смартфона

Xiaomi Mi 10: официальная дата выхода смартфона
19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Соучредитель и вице-президент Xiaomi Group Лин Бин официально подтвердил планы компании представить флагманский смартфон Mi10.

Топ-менеджер не только указал на использование новейшего процессора Qualcomm, но и назвал ориентировочный срок выхода новинки.

По словам Лин Бина, Xiaomi Mi 10 будет приурочен к десятилетию компании, в связи с чем смартфона будет уделено немало внимания со стороны инженеров и программистов, сообщает Mydrivers.

Что известно о Xiaomi Mi 10

"Сердцем" устройства станет флагманский чип Snapdragon 865, официально представленный Qualcomm в конце прошлого года. Топ-менеджер Xiaomi сообщил, что аппарат покажут не позднее марта, накануне выхода топовых устройств Samsung.

Также Лин Бин отметил, что в 2020 году компания планирует выпустить не менее десяти различных смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения.

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Как будет выглядеть флагман Xiaomi

Ранее в сети появился рендер Xiaomi Mi 10 на основе ранее полученной информации инсайдеров.

В общем Xiaomi Mi 10 напоминает прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9. Камера расположена в том же месте, но уже с четырьмя сенсорами.

В дизайне передней части также ничего уникального, первые подобные смартфоны с отверстием под фронтальную камеру вышли еще год назад, популярность решение нашло с появлением линейки Samsung Galaxy S10.

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Когда представят смартфон

Свежие новости указывают на то, что Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro представят к анонсу Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2, который запланирован на 11 февраля.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi 10.
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