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Будущее медицины: Amazon, Google и Apple стремительно развиваются на медицинском рынке

Будущее медицины: Amazon, Google и Apple стремительно развиваются на медицинском рынке
21:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Amazon, Google и Apple заходят на медицинский рынок, и, по мнению футуролога Эми Уэбб из Нью-Йоркского университета, это полностью изменит существующую систему здравоохранения.

Кроме этого у них есть ряд особенностей, которые обеспечат им преимущество над традиционными поставщиками медицинских услуг.

В разговоре с Business Insider исследовательница подчеркнула, что революция в здравоохранении уже началась. Крупные IT-корпорации предлагают гаджеты для мониторинга здоровья и организуют медицинские подразделения. Также они тестируют новые подходы на тысячах собственных сотрудников, открывая для них свои клиники.

Действительно ли техногиганты завоюют медицинский рынок

Одним из главных преимуществ технологических компаний над традиционными в сфере охраны здоровья является способность аккумулировать огромные объемы данных с помощью трекеров, умных часов и голосовых помощников. В будущем они позволят нарисовать точную картину здоровья и образа жизни каждого пациента без необходимости посещать врача.

Яркий пример таких тенденций – компания Xiaomi, недавно заявила, что будет отслеживать в реальном времени и уведомлять своих пользователей о темпах распространения коронавируса в Китае.

По словам Уэбб, именно благодаря современным гаджетам наши дома превратятся в клиники. Существующая система здравоохранения не сможет обеспечить сбор аналогичных объемов данных. Главное препятствие – законодательные нормы, которые защищают конфиденциальность пациентов. Но под давлением IT-гигантов ситуация может полностью измениться в ближайшие 20 лет.

Обратная сторона

К сожалению, массовый сбор данных можно использовать не только на благо. В некоторых странах, например, в Китае, его уже начали применять для тотальной слежки за населением. А в западных странах сбор биометрической и другой личной информации приведет к уничтожению приватности.

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Ранее Эми Уэбб давала пессимистические прогнозы развития искусственного интеллекта. По ее мнению, исследования в этой области попали в зависимость от нескольких технологических гигантов, которые требуют быстрых и ярких результатов, не позволяя проработать долгосрочную стратегию.

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Гаджеты, Техника, Медицина, Технологии.
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