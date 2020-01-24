Смартфоны Samsung Galaxy A11 и Galaxy M31 прошли сертификацию

Компания Samsung, похоже, представит в ближайшее время не только флагманы Galaxy S20, но и несколько более бюджетных новинок. Например, Galaxy A11 и Galaxy M31, которые недавно получили необходимую сертификацию.
Samsung Galaxy A11
Преемник Galaxy A10 с кодовым обозначением SM-A115 появился в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Судя по изображениям, смартфон получит тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB-C внизу.
А документация раскрыла емкость аккумулятора — 4000 мАч.
Также Galaxy A11 приписывают процессор Snapdragon 625 или 626, 2/32 ГБ памяти и ОС Android 10. Официальный анонс ожидается в марте.
Samsung Galaxy M31
Эта модель прошла сертификацию Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG под номером SM-M315F/DS. Известно лишь, что смартфон получит операционную систему Android 10 и поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.0.
По слухам, у Galaxy M31 будет 8-ядерный чип Samsung Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ ПЗУ, квадрокамера и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Его анонс ожидается в феврале.