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Смартфоны Samsung Galaxy A11 и Galaxy M31 прошли сертификацию

Смартфоны Samsung Galaxy A11 и Galaxy M31 прошли сертификацию
06:01 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Samsung сертифицировала два новых смартфона.

Компания Samsung, похоже, представит в ближайшее время не только флагманы Galaxy S20, но и несколько более бюджетных новинок. Например, Galaxy A11 и Galaxy M31, которые недавно получили необходимую сертификацию.

Samsung Galaxy A11

Преемник Galaxy A10 с кодовым обозначением SM-A115 появился в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Судя по изображениям, смартфон получит тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB-C внизу.

А документация раскрыла емкость аккумулятора — 4000 мАч.

Также Galaxy A11 приписывают процессор Snapdragon 625 или 626, 2/32 ГБ памяти и ОС Android 10. Официальный анонс ожидается в марте.

Samsung Galaxy M31

Эта модель прошла сертификацию Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG под номером SM-M315F/DS. Известно лишь, что смартфон получит операционную систему Android 10 и поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.0.

По слухам, у Galaxy M31 будет 8-ядерный чип Samsung Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ ПЗУ, квадрокамера и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Его анонс ожидается в феврале.

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Samsung, Galaxy A11, Galaxy M31.
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