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Опубликованы официальные рендеры трио флагманов Samsung Galaxy S20 (Фото)

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Опубликованы официальные рендеры трио флагманов Samsung Galaxy S20 (Фото)
05:16 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:

Чем ближе презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020, тем больше в сети появляется информации о дебютантах этого дня — флагманах Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Сегодня инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) и издание 91mobiles поделились пресс-рендерами и подробностями о стоимости всех трех моделей.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Это самый главный из трех флагманов. Ему приписывают 6,9-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 20:9, также на рендерам виден круглый вырез посередине для фронтальной камеры. По последним утечкам, корпус будет выполнен из нержавеющей стали.

Но главная гордость — это основная камера. У нее четыре модуля: 108 Мп основной датчик, телеобъектив на 48 Мп, широкоугольная камера на 12 Мп и датчик ToF. Также на рендерах видна надпись Space Zoom 100X, которая намекает на «космические» возможности зума. Напомним, это впечатляющий 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум.

 

Помимо серого (Cosmic Grey) и черного (Cosmic Black), будет предложен и синий цвет (Cloud Blue).

Samsung Galaxy S20+

Этой модели приписывают 6,7-дюймовый дисплей с таким же круглым вырезом. Дизайн основной камеры отличается: здесь уже прямоугольный более продолговатый модуль тоже с четырьмя модулями. Это 12-мегапиксельный основной датчик, 64 Мп телеобъектив, 12 Мп широкоугольная камера, а также датчик ToF.

Samsung Galaxy S20

Базовая модель внешне — практически полная копия Galaxy S20+, только с другой основной камерой. Здесь три таких же датчика, но без ToF.

Отличается и размер экрана — 6,2 дюйма. Кстати, дисплеи всех трех моделей получат частоту обновления 120 Гц.

Здесь также на выбор три расцветки: серая (Cosmic Grey), черная (Cosmic Black) и синяя (Cloud Blue).

Сколько?

Издание 91mobiles подтверждает раннюю информацию о стоимости флагманов: 899 и 999 евро за базовый Galaxy S20 без 5G и с поддержкой 5G соответственно; от 1099 евро за Samsung Galaxy S20+ 5G; 1 349 евро за базовую модификацию Galaxy S20 Ultra 5G и 1549 евро за версию с 512 ГБ памяти.

 

 

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Samsung, Смартфон, Рендеры, Galaxy S20.
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