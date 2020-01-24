На платформе Steam началась распродажа "Лунный Новый год"

Valve решила присоединиться к Wargaming и отметить Лунный Новый год, запустив распродажу в Steam.
Лунный Новый год
Valve разнообразила распродажу дополнительными призами, чтобы подтолкнуть игроков к покупкам. Каждый день пользователи Steam будут получать конверт с жетонами, за которые можно купить аватары, фоны для профиля, стикеры и прочие украшения.
Получить больше монет геймеры могут за покупки во время распродажи. Так, за каждый потраченный доллар пользователю будут начислять 100 монет. Жетоны также выдаются за пополнение кошелька в неделю до распродажи.
Что взять
Valve также снизила цены на игры, сделав отдельную вкладку с предложениями дня. Например, сегодня со скидкой можно забрать Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2, полное издание Destiny 2 и другие игры.
По скидкам также отдают: