На платформе Steam началась распродажа "Лунный Новый год"

Новости технологии:Valve запустили масштабную распродажу в Steam: скидки на игры до 75%.

Valve решила присоединиться к Wargaming и отметить Лунный Новый год, запустив распродажу в Steam.

Лунный Новый год

Valve разнообразила распродажу дополнительными призами, чтобы подтолкнуть игроков к покупкам. Каждый день пользователи Steam будут получать конверт с жетонами, за которые можно купить аватары, фоны для профиля, стикеры и прочие украшения.

Получить больше монет геймеры могут за покупки во время распродажи. Так, за каждый потраченный доллар пользователю будут начислять 100 монет. Жетоны также выдаются за пополнение кошелька в неделю до распродажи.

Что взять

Valve также снизила цены на игры, сделав отдельную вкладку с предложениями дня. Например, сегодня со скидкой можно забрать Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2, полное издание Destiny 2 и другие игры.

По скидкам также отдают: