Wargaming запустили в World of Tanks Blitz событие, отмечая Лунный Новый год

Новости технологии:В World of Tanks Blitz началось мероприятие, приуроченное к Лунному Новому году.

Wargaming продолжает праздновать, анонсировав событие в World of Tanks Blitz, приуроченное к Лунному Новому году.

Чего ждать

Разработчики запускают игровое событие «Лунный свет», в ходе которого игроки будут собирать Лунные монеты, сражаясь в обычных и рейтинговых боях на машинах V уровня и выше. За каждую победу выдается вознаграждение в 2 монеты, а за первые пять побед — Лунный контейнер, где игрок найдет пять Лунных монет, бустеры, кредиты и дни премиум-аккаунта.

Пополняя «лунную казну» участники будут открывать последующие этапы события. Игроки смогут получить новые призы и два суперлота: захватчик VI уровня Type 64 (400 монет) и T-34-3, машина огневой поддержки VIII уровня (920 монет). Продлится мероприятие с 24 по 31 января.

Wargaming также напомнила, что с обновлением 6.7 в игру ворвались американские легкие танки IX и X уровней T92E1 и Sheridan. Игроки даже успели сыграть с ними более 5 миллионов боев.