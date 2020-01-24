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Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку MIUI 11 новую функцию

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Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку MIUI 11 новую функцию
06:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку функцию - меню приложений.

Компания Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку MIUI 11 отдельный раздел с установленными приложениями или, проще говоря, меню приложений. Точнее, это касается глобальной версии прошивки, так как в китайской ее добавили в ноябре прошлого года.

Что для этого надо

Меню приложений уже доступно для моделей с MIUI 11 Global ROM.

Для этого необходимо скачать обновленную версию рабочего стола, открыть установочный пакет, разрешить установку приложений из неизвестных источников и выполнить загрузку. После этого новое меню будет доступно в настройках главного экрана.

Пользователи смогут выбирать категории приложений, менять фон и настраивать меню по собственному вкусу.

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Xiaomi, MIUI 11.
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