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Новая технология сможет отслеживать состояние и поведение водителей за рулем

Новая технология сможет отслеживать состояние и поведение водителей за рулем
22:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Новости технологии:Искусственный интеллект будет отслеживать состояние и поведение человека за рулем.

Встроенные в автомобиль видеокамеры, следящие за находящимися в салоне людьми, и искусственный интеллект, анализирующий отснятый материал, должны будут сделать движение на дорогах более безопасным.

На это рассчитывают инженеры Bosch, разработавшие новую систему.

Конструкция предусматривает установку встроенной в руль камеры, которая направлена на водителя — искусственный интеллект распознает положение век и головы, реагируя на закрытые глаза и отвернутую в сторону в пассажиров голову. Программное обеспечение, учитывая ситуацию в салоне, либо будет рекомендовать водителю отдохнуть, либо самостоятельно снизит скорость машины, если автопроизводитель предусмотрит такую функцию.

Заявлено, что искусственный интеллект получит возможность самообучения, чтобы точнее распознавать симптомы усталости, сонливости и отвлечения внимания на конкретных примерах и видеороликах с различным положением век и частотой мигания.

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Ожидается, что программа также будет определять ситуации, когда автопилот не может отключаться — если водитель отвлёкся от дороги, то автопилот не отключится.

Другая камера станет контролировать пассажиров в салоне, определяя, кто из пассажиров не пристёгнут, как сидят люди (слишком сильно наклонились вперёд, сел полубоком или положил ноги на сиденье), чтобы оптимальным образом регулировать срабатывание систем пассивной безопасности.

В серийных автомобилях разработанные Bosch технологии могут появиться уже с 2022 года. Кроме того, наличие подобных систем с 2025 года будет учитываться при определении рейтинга безопасности EuroNCAP.

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Наука, Технологии, Bosch, Новинки, Искусственный интеллект, Автомобилисты, ИИ.
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