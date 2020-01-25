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OnePlus показала прототип смартфона с исчезающей камерой

OnePlus показала прототип смартфона с исчезающей камерой
05:37 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:OnePlus Concept One: смартфон с "невидимой" камерой.

Несколько недель назад на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания OnePlus показала прототип смартфона с «невидимой» камерой OnePlus Concept One. Теперь производитель опубликовал интервью с разработчиками устройства.

Что рассказали

Конечно, главная тема разговора — это камера. Как и в автомобилях McLaren, она спрятана под темным стеклом, которое становится прозрачным, когда камера активируется. Такая технология называется Electrochromic Glass.

По словам разработчиков, на налаживание этого механизма у них ушло целых три месяца. В результате удалось добиться очень быстрой реакции стекла: покрытие затемняется при подаче направленного заряда тока и становится прозрачным всего за 0,7 секунды, то есть даже быстрее, чем включается сама камера.

Также OnePlus показала Concept One в черной расцветке. Задняя панель также имеет отделку из кожи и логотип гоночного бренда McLaren.

Появится ли такой смартфон на коммерческом рынке — пока неизвестно. Сколько он может стоить — тоже непонятно.

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Смартфон, OnePlus, Concept One.
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