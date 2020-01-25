EA планируют перезапустить Star Wars: Knights of the Old Republic

Новости технологии:Electronic Arts хотят возродить ремейк-перезапуск Star Wars: Knights of the Old Republic.

О возрождении Knights of the Old Republic заговорили еще в 2015 году. За пять лет чуда не случилось, но, если верить источникам, у фанатов еще осталась последняя надежда.

Что известно

Главный редактор сайта Cinelinx Джордан Мейсон, который делился слухами об игре в 2015 году, снова заговорил о возвращении франшизы. По словам журналиста, два независимых источника подтвердили, что ремейк KOTOR снова пустили в разработку после заморозки в 2016 году.

Вот только неизвестно, что именно ждет игроков. Один источник утверждает, что EA готовит ремейк, но второй аноним говорит, что геймеры получат что-то вроде продолжения. Похоже, новый проект по Knights of the Old Republic совместит элементы двух игр серии, но без дословного цитирования.

«Не столько ремейк, сколько переосмысление», — пишет Мейсон.

Журналист также добавил, что Electronic Arts решила использовать франшизу по полной, запустив множество проектов по «Звездным войнам». В стенах студии ведутся работы над сиквелами по Jedi: Fallen Order и проектом для Nintendo Switch. Подробностей об играх пока нет, так что геймерам придется ждать новых утечек или E3 2020.