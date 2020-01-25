Samsung обновят флагманы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10

Новости технологии:Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 обновят до Android 10.

Похоже, компания Samsung решила все-таки обновить Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до свежей версии операционной системы Android.

Что это значит

Раньше в списке моделей, которые получат Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, Galaxy S8 и Galaxy Note 8 не было. Неудивительно, ведь это флагманы 2017 года, а обычно Samsung обновляет только смартфоны, которым не больше двух лет. Поэтому «старички» должны были остаться с Android 9 Pie.

Однако в службе поддержки Samsung сообщили другую информацию: общаясь с одним из пользователей, сотрудники заявили, что Galaxy S8 и Galaxy Note 8 получат Android 10. Выход обновления ожидается «в течение 2020 года».

Надеемся, что это не ошибка, и Samsung все-таки не покинет свои старые флагманы.