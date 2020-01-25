Скачать
Суббота, 25.01.2020
Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий
Зеленский: Мы не видим разрешение конфликта без возвращения наших территорий
В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
Следующим тренером сборной Франции станет Зидан
Следующим тренером сборной Франции станет Зидан
Рецепт дня: лимонный пирог
Рецепт дня: лимонный пирог

Samsung обновят флагманы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10

Samsung обновят флагманы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10
05:44 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 обновят до Android 10.

Похоже, компания Samsung решила все-таки обновить Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до свежей версии операционной системы Android.

Что это значит

Раньше в списке моделей, которые получат Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, Galaxy S8 и Galaxy Note 8 не было. Неудивительно, ведь это флагманы 2017 года, а обычно Samsung обновляет только смартфоны, которым не больше двух лет. Поэтому «старички» должны были остаться с Android 9 Pie.

Однако в службе поддержки Samsung сообщили другую информацию: общаясь с одним из пользователей, сотрудники заявили, что Galaxy S8 и Galaxy Note 8 получат Android 10. Выход обновления ожидается «в течение 2020 года».

Надеемся, что это не ошибка, и Samsung все-таки не покинет свои старые флагманы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Galaxy S8, Galaxy Note 8, Android 10.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве неизвестные заблокировали помещение: полиция задержала 25 человек
02 Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)
03 Сергей Притула высказался о самых громких скандалах Нацотбора 2019 (Фото)
04 Зеленский о выводе войск с оккупированных территорий: Только Россия это может сделать
05 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой
Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой
Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес
Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
Huawei впервые попала в десятку самых дорогих брендов в мире
Huawei впервые попала в десятку самых дорогих брендов в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь