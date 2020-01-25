Huawei впервые попала в десятку самых дорогих брендов в мире

Издание Brand Finance опубликовало свежий отчет Global 500 с информацией о 500 самых дорогих брендов мира.
Кто в ТОП-10
Третий год подряд список Global 500 возглавляет компания Amazon, стоимость которой оценили в 220,7 миллиарда долларов. А это +17,5% по сравнению с прошлым годом.
На второй строчке Google со стоимостью в 159,7 миллиарда долларов. С прошлого года он тоже «подрос» — на 11,9%. За ним идет Apple ($153,6 миллиарда), у которой не все так хорошо: Brand Finance сообщает о спаде на 8,5% по сравнению с прошлым годом.
Также в первой десятке появился новый игрок: китайская компания Huawei впервые вошла в ТОП-10, хотя в прошлом году занимала 12 место. Ее оценили в $62,2 миллиарда, а это +4,5% за год.
Кроме того, в первой десятке Microsoft ($117,0 миллиарда), Samsung ($94,4 миллиарда), ICBC ($80,7 миллиарда), Facebook ($79,8 миллиарда), Walmart ($77,5 миллиарда) и Ping An ($69,0 миллиарда).