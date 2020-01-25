Huawei впервые попала в десятку самых дорогих брендов в мире

Новости технологии:Huawei вошла в ТОП-10 самых дорогих брендов в мире.

Издание Brand Finance опубликовало свежий отчет Global 500 с информацией о 500 самых дорогих брендов мира.

Кто в ТОП-10

Третий год подряд список Global 500 возглавляет компания Amazon, стоимость которой оценили в 220,7 миллиарда долларов. А это +17,5% по сравнению с прошлым годом.

На второй строчке Google со стоимостью в 159,7 миллиарда долларов. С прошлого года он тоже «подрос» — на 11,9%. За ним идет Apple ($153,6 миллиарда), у которой не все так хорошо: Brand Finance сообщает о спаде на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Также в первой десятке появился новый игрок: китайская компания Huawei впервые вошла в ТОП-10, хотя в прошлом году занимала 12 место. Ее оценили в $62,2 миллиарда, а это +4,5% за год.

Кроме того, в первой десятке Microsoft ($117,0 миллиарда), Samsung ($94,4 миллиарда), ICBC ($80,7 миллиарда), Facebook ($79,8 миллиарда), Walmart ($77,5 миллиарда) и Ping An ($69,0 миллиарда).