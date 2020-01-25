Samsung готовит аналог Apple AirDrop для смартфонов Galaxy

Новости технологии:Quick Share: Samsung представит новую функцию.

Журналисты издания XDA-Developers выяснили, что компания Samsung готовит к выходу аналог Apple AirDrop.

Что известно

Речь идёт о сервисе для быстрой передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth с названием Quick Share. APK-файл программы удалось раздобыть источнику, у которого есть доступ к прототипу Galaxy S20+ 5G.

Специалисты XDA запустили приложение на смартфоне Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy S10+, но передать файл между устройствами не получилось. Тем не менее, они выяснили, что Quick Share будет работать так же, как и другие технологии обмена данными — только со смартфонами поблизости. Ещё сервис позволит выгружать временно файлы в облако Samsung Cloud, чтобы потом отправить их на другие «умные» устройства Samsung. Например, на смарт-телевизор.

Когда ждать

Скорее всего, Quick Share анонсируют вместе с флагманской линейкой Samsung Galaxy S20 — 11 февраля. Потом функцию также получат другие смартфоны с обновлением One UI 2.1.

Кстати, недавно похожую систему передачи файлов создали Vivo, Oppo и Xiaomi.