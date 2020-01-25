Снова Китай: рейтинг мощнейших смартфонов AnTuTu неожиданно возглавил Realme

Новости технологии:Популярный бенчмарк AnTuTu, который регулярно проводит тестирование производительности смартфонов, назвал нового лидера в рейтинге самых мощных.

Им является модель Realme X50 Pro 5G. Мы уже рассказывали, что бренд Realme (который принадлежит компании Oppo) становится все популярнее. Из-за удачного соотношения цена-качество его уже называют "убийцей" Xiaomi.

В частности, ресурс Android Authority представил скриншот, где показан рекордный показатель Realme X50 Pro 5G в рейтинге AnTuTu, передает gizmochina.com.

Детали

Речь идет о смартфоне Realme с номером модели RMX2071. Он должен получить название Realme X50 Pro 5G. В рейтинге AnTuTu этот смартфон набирает 574 985 баллов.

Таким образом он превзошел показатель предыдущего лидера – по Xiaomi Mi 10, который в рейтинге набирал 560 217 баллов.

Что известно о Realme X50 Pro 5G?

Он будет оснащен новым топовым процессором Snapdragon 865. Также он будет оснащен экраном с кадровой частотой 120 Гц. Основной модуль камеры будет иметь разрешение 108 Мп.

Realme X50 Pro 5G должны представить во время выставки MWC 2020.