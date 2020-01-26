LG планирует отказаться от флагманской серии смартфонов G

Новости технологии:Компания LG может отказаться от серии смартфонов G.

На выставке CES 2020 глава LG обещал, что компания устроит переворот на рынке смартфонов, а в 2021 году мобильное подразделение наконец станет прибыльным. Похоже, у LG уже есть стратегия, которая поможет в этом.

Что задумали

По словам источников, в мобильном подразделении LG грядет реорганизация. Сейчас компания выпускает ежегодно две флагманские линейки: G и V. Однако от первой планируют отказаться.

Похоже, LG G9, который должен дебютировать в следующем месяце, может стать последним представителем линейки.

После этого LG будет выпускать только флагманы серии V, причем не осенью, как обычно, а в конце зимы — начале весны, чтобы конкурировать с флагманами Samsung Galaxy S и Huawei P. Однако из главных требований к таким устройствам — «вау эффект».