Наушники Samsung Galaxy Buds+ можно будет получить бесплатно

Новости технологии:При заказе старших моделей Samsung — Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно получить беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Компания Samsung подготовила щедрый бонус для покупателей новых флагманов Galaxy S20.

Что это

По словам инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass), каждый оформивший предзаказ получит новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ в подарок. Правда, действует это только при заказе старших моделей — Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Правда, ничего удивительного в этом нет: в прошлом году такая же история была с флагманами Galaxy S10 и наушниками Galaxy Buds.

Напомним, Galaxy Buds+ дебютируют тоже 11 февраля. Им приписывают увеличенную емкость аккумулятора и улучшенное качество звучания, а вот систему шумоподавления ждать не стоит. По слухам, они будут на 50% дороже прошлогодней модели, которая стоила на момент анонса $130.

При этом шеф-редактор XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach) пишет, что Galaxy Buds не будут идти в комплекте с новыми моделями, даже с самым дорогим Galaxy S20 Ultra и складным Galaxy Z Flip.