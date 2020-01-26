Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес
СМИ: Меган Маркл даст резонансное интервью Эллен Дедженерес

Наушники Samsung Galaxy Buds+ можно будет получить бесплатно

Наушники Samsung Galaxy Buds+ можно будет получить бесплатно
03:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:При заказе старших моделей Samsung — Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно получить беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Компания Samsung подготовила щедрый бонус для покупателей новых флагманов Galaxy S20.

Что это

По словам инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass), каждый оформивший предзаказ получит новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ в подарок. Правда, действует это только при заказе старших моделей — Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Правда, ничего удивительного в этом нет: в прошлом году такая же история была с флагманами Galaxy S10 и наушниками Galaxy Buds.

Напомним, Galaxy Buds+ дебютируют тоже 11 февраля. Им приписывают увеличенную емкость аккумулятора и улучшенное качество звучания, а вот систему шумоподавления ждать не стоит. По слухам, они будут на 50% дороже прошлогодней модели, которая стоила на момент анонса $130.

При этом шеф-редактор XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach) пишет, что Galaxy Buds не будут идти в комплекте с новыми моделями, даже с самым дорогим Galaxy S20 Ultra и складным Galaxy Z Flip.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Galaxy Buds, Galaxy S20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство
04 Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
05 Тяга к сладкому: о чем может говорить сильное желание десерта после еды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
В аэропорту Тегерана экстренно сел самолет
В аэропорту Тегерана экстренно сел самолет
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь