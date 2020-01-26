На Aliexpress можно купить легендарный Sony Ericsson K750i

Новости технологии:Телефон Sony Ericsson K750i 2005 года можно купить на Aliexpress.

Если вы все еще скучаете за старыми-добрыми «нелопатофонами» — на Aliexpress есть машина времени. Один клик — и вы в 2005 году, а в руках — легендарный Sony Ericsson K750i.

Что все это значит

Это действительно ТОТ САМЫЙ Sony Ericsson K750i 2005 года. Конечно, не новый, а восстановленный (читай — отремонтированный). И даже не спрашивайте, где они их взяли, но в наличии почти 500 штук.

Кстати, эту модель мы внесли в список 10 легендарных телефонов Sony Ericsson. Главная фишка — затвор для камеры. А она здесь 2-мегапиксельная с автофокусом и вспышкой.

Кнопки у Sony Ericsson K750i физические, а экран — 1,8-дюймовый TFT с разрешением 220×176 и отображением 256000 цветов. Телефон поддерживает 2G, Bluetooth 2.0 и GPRS, а также карты памяти до 2 ГБ, но только собственного формата Memory Stick Duo и Pro Duo. Внутри установлен аккумулятор емкостью 900 мАч.

Цена

На Aliexpress восстановленный Sony Ericsson K750i отдают за $47.9 и $55.9 в зависимости от комплектации (наличие или отсутствие наушников и кабелей).