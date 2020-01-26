LG показала график обновлений смартфонов до Android 10

Новости технологии:Компания LG опубликовала график обновлений смартфонов до Android 10.

Компания LG, наконец-то, рассказала какие смартфоны в Европе и на глобальном рынке получат обновление Android 10.

Кто обновится

Итак, согласно итальянскому подразделению, новую ОС стоит ждать для девяти моделей. В феврале планируют выпустить прошивку для LG V50 ThinQ. Во втором квартале 2020 года обновят LG G8X ThinQ, а в третьем — LG G7 ThinQ, LG G8S ThinQ и LG V40 ThinQ. Бюджетные смартфоны получат новую ОС лишь в конце года. Речь идёт об LG K50S, LG K40S, LG K50 и LG Q60.

Чего ждать

С выходом Android 10, LG обновит фирменную оболочку до версии LG UX 9.0. В неё добавят изменённый интерфейс, жесты управления, новые функции и режим Desktop Mode (аналог Samsung DeX) с поддержкой многозадачности. Чтобы подключить устройство к монитору понадобится шнур USB-C или HDMI.