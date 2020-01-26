Nokia 6.1 получил обновление до Android 10

Новости технологии:Смартфон Nokia 6.1 обновили до Android 10.

Компания HMD Global анонсировала обновление Android 10 для Nokia 6.1 в начале месяца, но тогда прошивку получило ограниченное число пользователей. Сейчас ПО начали распространять глобально и оно уже доступно в нашем регионе.

Что известно

Прошивка вышла с номером сборки v4.10C и весит 1.4 ГБ. В обновление добавили декабрьский патч безопасности и все основные нововведения Android 10. Напомним, это немного переработанный интерфейс, тёмная тема для системы и приложений, навигационные жесты управления, функция Smart reply, а также расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.

Если вы, вдруг, забыли

Напомним, Nokia 6.1 — это бюджетный смартфон компании, который вышел в январе 2018 года с Android 8.0 Oreo на борту. Аппарат имеет 5.5-дюймовый FHD IPS-дисплей, процессор Snapdragon 630, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, NFC-модуль, аккумулятор на 3000 мАч и порт для зарядки USB-C.