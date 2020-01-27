В сети появилась информация о фитнес-браслете Redmi

Новости технологии:У нового фитнес-трекера от Redmi будут сменные циферблаты, датчик сердечного ритма, NFC.

В ноябре прошлого года глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) намекал на то, что бренд готовит свои первые смарт-часы. Однако сейчас источники говорят, что это будут не часы, а фитнес-трекер.

Чего ждать

Итак, Redmi получил сертификат от Бюро индийских стандартов на устройство с номером модели HMSH01GE. Новинка проходит в разделе «Умные часы», где группируют все носимые устройства.

Также информацию о фитнес-трекере и даже его изображение нашли в приложении Mi Fit, о чем сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. Браслет получит прямоугольный дисплей с толстыми рамками и кнопку в нижней части.

Согласно утечке, у трекера будут сменные циферблаты, датчик сердечного ритма, NFC, будильник и поддержка управления воспроизведением музыки.

Когда Redmi представит свой фитнес-браслет — неизвестно, но ожидается, что он будет дешевле Xiaomi Mi Band (на фото).