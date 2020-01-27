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Новые флагманы Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+: изображения смартфонов

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Новые флагманы Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+: изображения смартфонов
01:58 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Инсайдер Ice Universe показал, каким может быть дизайн задней панели Galaxy Note 20.

Компания Samsung еще не успела представить флагманы семейства Galaxy S20, а в сети уже появилась информация об их «старших братьях» — Galaxy Note 20 и Note 20+.

Дизайн

Известный инсайдер Ice Universe показал, каким может быть дизайн задней панели Galaxy Note 20. В общем, обошлось без сюрпризов: такая же прямоугольная камера, как у Galaxy S20, внизу разъем USB Type-C и отверстие для фирменного стилуса S Pen.

Единственное нововведение — размещение кнопок на левом торце, а не на правом, как у Galaxy S20.

А вот инсайдер Galves пошел дальше и сделал концепт-рендеры Galaxy Note 20 и Note 20+. На изображениях у младшей модели 4 датчика основной камеры, у старшей — 5.

Автор рендеров ожидает, что основная камера Galaxy Note 20 получит 144 Мп основной датчик, 48 Мп широкоугольную камеру, 64 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом, а также датчик ToF. А вот у Galaxy Note 20+ датчики 144 Мп, 48 Мп и ToF дополнят 16 Мп макро объектив и 48 Мп телефото со 100-кратным зумом. Конечно, пока это всего лишь фантазии, поэтому лучше дождаться официальной информации.

Семейство Samsung Galaxy Note 20 представят еще не скоро — в конце лета или в начале осени.

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Samsung, Galaxy Note 20, Note 20+..
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