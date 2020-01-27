Xiaomi представила прибор вакуумного действия для удаления угрей

Новости технологии:Xiaomi Visual Blackhead Remover: электрический прибор для очищения кожи лица.

Xiaomi знает толк не только в смартфонах и технике для дома, но еще и в гаджетах для красоты. Например, электрический прибор для очищения кожи лица Xiaomi Visual Blackhead Remover, который можно купить на AliExpress.

Как он работает

Устройство использует метод вакуумного всасывания для чистки лица в домашних условиях. И он не такой травматичный, как при ручной чистке.

В комплекте идет несколько насадок, с помощью которых можно очистить поры и избавиться от угрей и черных точек. Мощность всасывания — 60 кПА.

Работает гаджет от аккумулятора емкостью 2000 мАч, которого хватит до 250 минут работы. Заряжается он через кабель USB Type-C.

Xiaomi Visual Blackhead Remover подойдет и для женщин, и для мужчин, и для подростков.

Цена

Стоимость такого прибора — $59,95. На выбор есть две расцветки: розовая и серая.