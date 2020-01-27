Microsoft просят дать Windows 7 второй шанс

Новости технологии:Пользователи не хотят прощаться с Windows 7.

14 января компания Microsoft окончательно прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Теперь она не будет получать обновления и патчи безопасности. Однако пользователи не хотят прощаться с Windows 7 и просят дать ей второй шанс.

Что придумали

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) составил электронную петицию «Upcycle Windows 7» с просьбой открыть исходники системы. В результате разработчики смогут изучать, совершенствовать и распространять ее.

Также авторы петиции призывают Microsoft уважать свободу и конфиденциальность пользователей, а не просто принуждать переходить на новые версии Windows.

Под петицией планируют собрать символические 7777 подписей. Пока там чуть больше 3200 голосов.

Кстати, уже есть несколько прецедентов, когда компания открывала исходные коды. Хотя с Windows 7 все сложнее, ведь Microsoft уже давно пытается перевести пользователей с «семерки» на Windows 10.