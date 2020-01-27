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Microsoft просят дать Windows 7 второй шанс

Microsoft просят дать Windows 7 второй шанс
01:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Пользователи не хотят прощаться с Windows 7.

14 января компания Microsoft окончательно прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Теперь она не будет получать обновления и патчи безопасности. Однако пользователи не хотят прощаться с Windows 7 и просят дать ей второй шанс.

Что придумали

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) составил электронную петицию «Upcycle Windows 7» с просьбой открыть исходники системы. В результате разработчики смогут изучать, совершенствовать и распространять ее.

Также авторы петиции призывают Microsoft уважать свободу и конфиденциальность пользователей, а не просто принуждать переходить на новые версии Windows.

Вот и ушла эпоха: Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Под петицией планируют собрать символические 7777 подписей. Пока там чуть больше 3200 голосов.

Кстати, уже есть несколько прецедентов, когда компания открывала исходные коды. Хотя с Windows 7 все сложнее, ведь Microsoft уже давно пытается перевести пользователей с «семерки» на Windows 10.

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Microsoft, Windows 7, Операционная система.
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