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Redmi 8A могут обновить до Android 10

Redmi 8A могут обновить до Android 10
04:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Redmi 8A может получить новый Android 10.

В сентябре прошлого года компания Xiaomi представила бюджетник Redmi 8A, а в ноябре он получил свежую прошивку MIUI 11. Правда, основана она на старой версии Android 9 Pie. Но теперь появилась надежда на то, что Redmi 8A получит и новый Android 10.

Что это значит

Дело в том, что в базе данных бенчмарка Geekbench на днях появился тот самый Redmi 8A, но уже с Android 10 «на борту».

Конечно, к этой информации стоит отнестись с долей сомнения, так как данными в Geekbench легко манипулировать. Но мы все равно надеемся, что Xiaomi обновит Redmi 8A до десятой версии Android. Когда это может произойти — пока неизвестно.

 

 

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Xiaomi, MIUI 11, Redmi 8A, Android 10.
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