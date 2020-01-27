Redmi 8A могут обновить до Android 10

Новости технологии:Redmi 8A может получить новый Android 10.

В сентябре прошлого года компания Xiaomi представила бюджетник Redmi 8A, а в ноябре он получил свежую прошивку MIUI 11. Правда, основана она на старой версии Android 9 Pie. Но теперь появилась надежда на то, что Redmi 8A получит и новый Android 10.

Что это значит

Дело в том, что в базе данных бенчмарка Geekbench на днях появился тот самый Redmi 8A, но уже с Android 10 «на борту».

Конечно, к этой информации стоит отнестись с долей сомнения, так как данными в Geekbench легко манипулировать. Но мы все равно надеемся, что Xiaomi обновит Redmi 8A до десятой версии Android. Когда это может произойти — пока неизвестно.