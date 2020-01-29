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Вспышка коронавируса: жители Китая скупают медицинские маски от Xiaomi

Вспышка коронавируса: жители Китая скупают медицинские маски от Xiaomi
15:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:С учетом быстрого распространения коронавируса в Китае крауфандинговая площадка Xiaomi Youpin представила специальный продукт для защиты от коронавируса.

Новый товар китайской компании оказался настолько популярным, что это привело к неожиданным техническим проблемам на сайте.

Новый продукт компании – маски

Во вторник, 28 января, на сайте Xiaomi Youpin появилась партия медицинских масок, говорится на сайте Gizmochina.

С учетом повышенного спроса на продукт сайт решил ограничить количество упаковок, продавая каждому пользователю не более одной упаковки. Она содержит 20 масок и стоит около 5,75 долларов (ориентировочно 140 гривен по курсу по состоянию на 29 января 2020 года).

Для клиентов из провинции Хубэй, что находится в эпицентре очага эпидемии, предусмотрены специальные скидки.

Что произошло с сайтом?

Со стартом продаж произошел стремительный приток посетителей на сайт – это временно вывело его из строя. Xiaomi даже выпустила соответствующее заявление, в котором объяснила, что трафик превысил все ожидания и сервер просто не справился с обработкой информации.

Представители компании пообещали снова организовать торговлю, как только поступит очередная партия товара.

Помощь от Xiaomi

Ранее, по данным китайских СМИ, Xiaomi бесплатно отправила маски жителям, которые находятся на карантинной территории, включая провинцию Ухань, с которой, вероятно, и началась эпидемия.

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Что известно о коронавирусе в Китае?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Францию. Также вспышку вируса зафиксировали и в Германии. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.

Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. Согласно последним данным, от вируса умерло 132 человека, в общем заболели 6057 человек (данные по состоянию на утро 29 января 2020 года).

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Гаджеты, Маска, Технологии, Новинки, Коронавирус, Xiaomi, Xiaomi Youpin, Маска от коронавируса.
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