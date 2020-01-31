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В Apex Legends представили нового героя (Видео)

В Apex Legends представили нового героя (Видео)
01:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Apex Legends: ряды героев в игре пополнил Ревенант.

Respawn раскрыла главную интригу четвертого сезона Apex Legends, назвав персонажа, который станет новой легендой. Теперь уже точно.

Что известно

В начале недели разработчики убили Кузню, ранее анонсированного нового бойца для Apex Legends. Геймеры догадывались, что убийца и пополнит список доступных героев, но новый трейлер подтвердил догадки.

Ревенант пришел в королевскую битву, чтобы мстить. Раньше он был человеком, лучшим киллером в синдикате Hammond Robotics, но корпорация закрыла проект, превратив парня в ходячий кошмар из стали. Когда Ревенант прослышал о новом проекте компании, то снова взялся мстить и не остановится, пока не перебьет всех.

Судя по трейлеру, навыки рукопашного боя и меткость не единственные преимущества Ревенанта. В опасных ситуация персонаж облачается в каменную броню, которая временно блокирует физический урон.

В конце трейлера игрокам оставили намек на следующего героя Apex Legends.

Что касается контента четвертого сезона, то новых подробностей Respawn не завезли. Разработчики обещают новый боевой пропуск с сотней наград, включая раскраски для оружия, облики, наборы Apex, экраны загрузки и так далее. Respawn также показала и новую пушку, которая заглянет в игру в четвертом сезоне. Геймерам дадут пострелять со снайперки «Страж», которая станет самым убойным оружием в Apex Legends, но в то же время и самым медленным.

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Игра, Герой, Apex Legends, Ревенант.
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