Xiaomi: смартфонов с подэкранной фронтальной камерой ждать не стоит

Новости технологии:Вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг: Компании далеко до выпуска смартфона с подэкранной камерой на коммерческий рынок.

В последнее время многие производители работают над смартфонами со спрятанными под экраном фронтальными камерами. В прошлом году Xiaomi и Oppo показали прототипы таких устройств, теперь же инсайдеры говорят, что такую же технологию разрабатывает и HMD Global. Несмотря на это, Xiaomi уверяет, что в ближайшее время ждать таких смартфонов точно не стоит.

Почему?

Вице-президент Xiaomi и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) говорит, что несмотря на наличие прототипа, компании еще далеко до выпуска смартфона с подэкранной камерой на коммерческий рынок.

Дело в том, что во время разработок возникла нерешаемая проблема: высокая пиксельная плотность нынешних дисплеев не пропускает достаточно света для камеры, в результате чего получаются некачественные фотографии. Если же уменьшить плотность пикселей — пострадает картинка экрана.

Как сберечь качество и снимков, и дисплея — производители пока не придумали. Но тем не менее, Лу Вейбинг говорит, что «вся индустрия упорно трудится над тем, чтобы воплотить эту идею в жизнь».