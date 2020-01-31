Huawei Mate 30 Pro успешно прошел тест на прочность (Видео)

Новости технологии:Huawei Mate 30 Pro прошел тест на прочность JerryRigEverything.

2018 году флагман Huawei Mate 20 Pro провалил тест на прочность, теперь же Зак Нильсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything проверил его преемника — Huawei Mate 30 Pro.

На «отлично»

Первые два теста — острыми предметами и огнем — Mate 30 Pro прошел с таким же результатом, как и все современные смартфоны. Дисплей можно поцарапать только предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса, сзади такое же прочное стекло, которому не страшны ни ножи, ни ключи, ни прочие предметы в кармане или сумке. Такая же история и с огнем: пиксели на экране очень быстро восстанавливаются.

Самым интересным стал тест на прочность. Напомним, в свое время Mate 20 Pro треснул, когда Зак попытался согнуть его. А вот Mate 30 Pro, несмотря на стеклянный корпус, экран-«водопад» и тонкие металлические рамки, справился на «отлично» и выдержал испытание.

Напомним, Huawei Mate 30 Pro — один из первых флагманов без предустановленных сервисов Google, зато в лидерах рейтинга DxOMark среди камерофонов.