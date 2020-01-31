Компания Sony закрыла один из сервисов PlayStation

Новости технологии:Об этом Sony предупредила еще в октябре прошлого года, однако окончательно закрыли PlayStation Vue именно сейчас.

Sony Interactive Entertainment закрыла сервис интернет-телевидения PlayStation Vue для своих игровых приставок.

Почему Sony закрыла PlayStation Vue

Сервис проработал на приставках почти пять лет, напоминает Techradar. Он был запущен еще в 2015 году, но не стал популярным и не выдержал конкуренции. Именно поэтому Sony решила его закрыть. Он перестал работать на приставках 30 января 2020 года.

Недавно Sony сделала доступным сервис YouTube TV для пользователей PlayStation 4. Именно он и призван заменить PlayStation Vue. Подписка обойдется в 50 долларов. Сейчас он доступен только в США.

Дата презентации PlayStation 5

К слову, недавно слухи о том, что официальная премьера игровой консоли от Sony – PlayStation 5 PlayStation 5: появилась официальная дата презентации консоли состоится 5 февраля, подтвердили японские источники. В этот день компания наконец покажет консоль, девизом которой стала фраза "Пора играть".