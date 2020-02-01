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Apple придется отказаться от разъема Lightning

Apple придется отказаться от разъема Lightning
06:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Apple все же придется отказаться от Lightning в пользу USB Type-C.

Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает к «обязательному введению общих зарядных устройств для всех мобильных устройств».

Что это значит

Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти Европейского союза, уже давно хочет ввести для производителей электроники в Европе единый стандарт зарядных устройств. Она склоняется к USB-С, на который уже перешли многие Android-устройства.

Это значит, что компании могут обязать использовать только USB-С и отказаться от micro-USB и Lightning (в случае Apple).

Таким образом в Европе решили бороться с электронными отходами: с единым стандартом людям не придется покупать разные зарядные устройства для гаджетов, в результате выброшенных кабелей станет меньше. Хотя Apple уверяет в обратном: отходов станет больше, когда ее пользователи начнут выбрасывать зарядки с Lightning-разъемами.

Кстати, сейчас на каждого человека приходится около 6 килограммов электронных отходов в год.

Кроме того, Европарламент призвал улучшить средства для переработки кабелей и совместимость с беспроводными зарядными устройствами.

Соответствующий законопроект должны разработать и рассмотреть к июлю, поэтому пока у производителей еще есть время.

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Apple, Смартфон, Телефон, Разъем, Lightning.
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