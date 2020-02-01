Скачать
Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Samsung Galaxy S20: стала известна возможная дата выхода флагмана

Samsung Galaxy S20: стала известна возможная дата выхода флагмана
06:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy S20 можно ждать уже 6 марта.

Новости меньше, чем за две недели до Galaxy UNPACKED, где Samsung официально представит серию Galaxy S20. Ждать осталось совсем недолго, но точная дата выхода смартфона не разглашается. Были намёки, что Galaxy S20 будет выпущен в первую неделю марта. Однако похоже, что Samsung подтверждает дату на своём собственном сайте.

Дата выхода серии Galaxy S20, скорее всего, будет 6 марта

Если вы зайдёте на сайт Samsung US прямо сейчас, то первое, что вас встретит - это тизер предстоящего события Samsung UNPACKED. Так же вы можете зарезервировать место, чтобы вам на почту пришло письмо о том, что устройство можно предзаказать. Важно, вы резервируете место для информации на почту, а не сам предзаказ. Samsung делал это для большинства флагманских флагманов, поэтому это неудивительно.

 

На Американском веб-сайте Samsung можно было зарезервировать это место и вы бы увидели в конце подобное письмо, где жирным шрифтом выделяется 6 марта будет доступен сам предзаказ. Сейчас представители Samsung уже удалили эту информацию с сайта, но автор с одного сайта успел сохранить её.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Galaxy S20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
Как научиться противостоять стрессам?
Как научиться противостоять стрессам?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь