Samsung Galaxy S20: стала известна возможная дата выхода флагмана

Новости технологии:Samsung Galaxy S20 можно ждать уже 6 марта.

Новости меньше, чем за две недели до Galaxy UNPACKED, где Samsung официально представит серию Galaxy S20. Ждать осталось совсем недолго, но точная дата выхода смартфона не разглашается. Были намёки, что Galaxy S20 будет выпущен в первую неделю марта. Однако похоже, что Samsung подтверждает дату на своём собственном сайте.

Дата выхода серии Galaxy S20, скорее всего, будет 6 марта

Если вы зайдёте на сайт Samsung US прямо сейчас, то первое, что вас встретит - это тизер предстоящего события Samsung UNPACKED. Так же вы можете зарезервировать место, чтобы вам на почту пришло письмо о том, что устройство можно предзаказать. Важно, вы резервируете место для информации на почту, а не сам предзаказ. Samsung делал это для большинства флагманских флагманов, поэтому это неудивительно.

На Американском веб-сайте Samsung можно было зарезервировать это место и вы бы увидели в конце подобное письмо, где жирным шрифтом выделяется 6 марта будет доступен сам предзаказ. Сейчас представители Samsung уже удалили эту информацию с сайта, но автор с одного сайта успел сохранить её.