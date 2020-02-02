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Успех Star Wars Jedi: Fallen Order: EA выпустит 14 игр в 2020 году

Успех Star Wars Jedi: Fallen Order: EA выпустит 14 игр в 2020 году
01:30 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Electronic Arts выпустит 14 игр до 2021 года.

Electronic Arts провела конференцию с инвесторами, в ходе которой рассказала о планах до конца 2021 фискального года.

Что известно

Напомним, что финансовый 2021 год стартует в апреле 2020 года и закончится в марте 2021 года. До того времени «электроники» планируют выпустить 14 игр. Четыре проекта относятся к спортивным франшизам компании, а остальные основаны на интеллектуальной собственности EA. Компания подтвердила, что выпустит новые FIFA и Madden, так что остается пространство для NBA Live и NHL.

Что касается неспортивных игр, то до апреля 2020 года компания должна выпустить четыре неизвестных проекта от внутренних студий. В список ближайших релизов могут попасть переиздания, включая Command & Conquer, но конкретики пока нет.

Вместе с тем, компания планирует запустить два новых мобильных проекта. Остальные четыре проекта проекты принадлежат сторонним разработчикам. Похоже, что компания взялась издавать инди-игры под маркой EA Originals.

На новую Battlefield рассчитывать не стоит, так как еще в октябре EA заявила, что выпустит продолжение до 2022 финансового года. Тогда же свет увидят новые Dragon Age и Star Wars.

Успехи Electronic Arts

EA также рассказала об успехах. Star Wars Jedi: Fallen Order превзошла ожидания, разойдясь тиражом в 8 миллионов копий. Компания рассчитывает, что до 31 марта 2020 года игра достигнет тиража в 10 миллионов копий. Вместе с тем EA радуется росту Star Wars Battlefront II, которая встает с колен благодаря последним обновлениям.

Успехи Fallen Order повлиял и на желание «электроников» расширять франшизу. Теперь, помимо мультиплеерных проектов, геймеры могут получить больше одиночных игр.

Apex Legends также растет, и третий сезон стал успешнее второго. Уже в 2020 игру планируют перенести на новые платформы, а также запустить в Китае.

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Electronic Arts, EA, Star Wars Jedi: Fallen Order.
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