Xiaomi запатентовала новый складной смартфон

Новости технологии:Xiaomi будет разрабатывать складной смартфон с дизайном, как у Huawei Mate X.

Несмотря на наличие прототипов, у Xiaomi пока нет собственного складного смартфона. Зато есть еще одна разработка — гаджет в форме книжки.

Что это такое

Устройство нашли в базе данных китайского управления по интеллектуальной собственности (Chinese National Intellectual Property Administration, CNIPA).

По форме и дизайну смартфон похож на Huawei Mate X: у него большой экран, который в сложенном состоянии огибает корпус, то есть находится снаружи.

Правда, на изображении видно, что экран занимает не всю площадь поверхности: с левой стороны, под двойной камерой, есть пустое пространство. Для чего она — пока непонятно, но было бы логичнее сделать для камеры либо вырез, либо небольшой модуль.

Воплотит ли Xiaomi эту идею в жизнь — тоже неизвестно.