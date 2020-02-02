Moto G8 Slylus: подробные характеристики (Фото)

Новости технологии:В сеть попали характеристик смартфона Moto G8 Slylus.

Наши коллеги из XDA-Developers опубликовали подробные спецификации нового смартфона компании Motorola — Moto G8 Slylus.

Что рассказали

Как и предполагалось ранее, аппарат будет очень похож на Moto G8 Power. Устройство оснастят IPS FHD+ дисплеем на 6.39 дюймов с вырезом в левом углу для фронтальной камеры на 25 Мп (f/2.0). Также смартфон получит чип Snapdragon 665, минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой на 10 Вт, Android 10 из коробки, поддержку NFC в некоторых регионах и слот для двух nano-SIM.

На задней стороне устройства разместят сканер отпечатков пальцев и камеру с тремя модулями. Основной сенсор Samsung на 48 Мп со светосилой f/1.7. Его будет дополнять 16-мегапкисельный широкоугольный объектив на 16 Мп с f/2.2 и углом охвата 117°, а также 2-мегапкисельная макро камера с f/2.2.

Главной особенностью новинки станет стилус, который установят на нижней грани устройства рядом с динамиком, портом USB-C и разъёмом для наушников. С помощью него можно будет рисовать, добавлять водяные знаки на документы, а также быстро открывать приложение Moto Note. По словам источника, Motorola ещё позволит пользователям отслеживать местоположение стилуса через специальную программу. Она будет записывать время, когда им пользовались последний раз, а также отправлять уведомление, если его не вернули на место.