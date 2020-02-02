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Xiaomi Mi A2 Lite получит обновление до Android 10

Xiaomi Mi A2 Lite получит обновление до Android 10
05:58 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi Mi A2 Lite обновят до Android 10.

Бюджетник Xiaomi Mi A2 Lite дебютировал летом 2018 года в рамках программы Android One. С тех пор он получил одно обновление до Android 9 Pie, поэтому теперь пользователи ждут Android 10.

Обновление будет

Изначально появились слухи о том, что Xiaomi не будет обновлять Mi A2 Lite до Android 10. Это вызвало волну критики со стороны пользователей, которые даже составили электронную петицию с требованием выпустить для смартфона свежую прошивку.

На данный момент под этой петицией подписалось более 1400 человек.

После этого Xiaomi заверила, что Mi A2 Lite все-таки получит Android 10. Правда, когда это произойдет — в компании сказать не могут. «Мы можем только заверить пользователей, что обновление в разработке», — говорят представители Xiaomi.

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Android 10, Xiaomi Mi A2 Lite.
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