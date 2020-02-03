Meizu 17: появился новый рендер смартфона (Фото)

Новости технологии:В сети показали рендер новинки Meizu 17.

Как мы писали раньше, этой весной в честь своего 17-летия компания Meizu выпустит новый флагман Meizu 17. Сейчас в сети появился рендер новинки.

Что показали

На изображении показана только передняя панель смартфона. Как видим, Meizu решила пойти по стопам Samsung, Huawei и Honor и сделать для фронтальной камеры круглый вырез в экране. Он очень маленький и смотрится довольно аккуратно.

Рамок вокруг дисплея практически нет, по бокам расположены физические кнопки управления.

Напомним, Meizu 17 будет первым смартфоном компании с поддержкой 5G, а его «сердцем» будет топовый процессор Snapdragon 865. Основатель Meizu обещает, что новый флагман будет инновационным: в плане материалов, камеры и пользовательского опыта.