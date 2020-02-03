И до такого додумались: Xiaomi представила умную ушную палочку

Новости технологии:Интересная штука, которая точно пригодится в каждой семье - умная ушная палочка Xiaomi Bebird M9 Pro.

Это устройство для удаления ушной серы, в комплекте с которым идет куча удобных насадок. Они сделаны из мягких материалов, поэтому не повредят ушной канал и барабанную перепонку.

Кроме того, используется 4-осевой датчик с точностью измерения до 0.05 градуса и возможностью определения углов наклона на 360 градусов, чтобы точно манипулировать устройством под любым углом.

Но самая главная фишка Xiaomi Bebird M9 Pro — это эндоскоп. Это камера с разрешением на 3 Мп и диаметром объектива 3.5 мм, которая легко проникает в ухо. С помощью Bluetooth и специального приложения она передает картинку на экран смартфона, поэтому вам будет видно все, что происходит в ваших ушах. Для лучшего обзора предусмотрено 6 светодиодных лампочек.

Работает Bebird M9 Pro от аккумулятора емкостью 350 мАч. Одного заряда хватит на 90 минут непрерывной работы или 60 дней, если использовать устройство раз в неделю по 10 минут. В комплекте идет зарядная станция, на полную зарядку уходит всего 1,5 часа.

Цена

Xiaomi Bebird M9 Pro можно купить на AliExpress за $69,86.