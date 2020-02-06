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"Раскладушку" Motorola RAZR выпустят в золотой расцветке (Фото)

"Раскладушку" Motorola RAZR выпустят в золотой расцветке (Фото)
17:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Аппарат до сих пор не продаётся, но в сети уже появилась информация, что компания готовит ещё один вариант устройства.

Популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал качественные рендеры смартфона в золотой расцветке. Выглядит такой цветовой вариант симпатично. Кстати, он напоминает ту самую золотую RAZR V3i, которую выпустили в 2006 году совместно с итальянским домом моды Dolce & Gabbana.

Характеристики устройства не должны отличаться от таковых в чёрной модели.

Напомним, у аппарата будет два дисплея на 6.2 и 2.7 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 2510 мАч с быстрой зарядкой и основная камера на 16 Мп.

Когда выйдет и сколько будет стоить такой вариант смартфона — неизвестно.

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Все по теме:

Motorola, Эван Бласс, RAZR.
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