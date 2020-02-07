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Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля
Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля

Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля

Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля
00:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:iPhone и "умные" часы Apple Watch можно будет использовать для разблокировки, блокировки и запуска автомобилей.

На днях компания Apple выпустила бета-версию iOS 13.4, и энтузиасты нашли в ней новую функцию — CarKey.

Что это

Это позволит использовать смартфоны iPhone и «умные» часы Apple Watch для разблокировки, блокировки и запуска автомобилей, которые оснащены NFC.

Согласно внутренним файлам системы, чтобы использовать устройство в качестве ключа — его просто надо будет держать рядом с машиной. И Face ID и Touch ID не потребуются.

Сопряжение с автомобилем будет происходить через приложение Wallet, а также приложение автопроизводителя. Для этого смартфон необходимо поднести к считывателю NFC — и в приложении Wallet появится соответствующее уведомление. После этого ключ можно легко добавить в Apple Watch.

Причем функция будет работать даже тогда, когда гаджет почти разряжен или выключен.

Также управлением можно будет поделиться с родственниками или близкими друзьями. Для этого потребуется отправить соответствующее приглашение в приложении Wallet, после чего этот человек сможет открывать автомобиль с помощью своего гаджета.

Когда функция CarKey заработает полноценно — пока неизвестно, но Apple уже сотрудничает с автопроизводителями по поводу ее реализации.

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iPhone, Автомобиль, Авто, Ключ, NFC, Apple Watch.
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