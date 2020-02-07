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Huawei представила новый смартфон Huawei Y7p

Huawei представила новый смартфон Huawei Y7p
06:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei Y7p: Новый флагман от китайской компании.

Сегодня компания Huawei по-тихому представила в Таиланде новый смартфон — Huawei Y7p. Инсайдеры говорят, что на некоторые рынки он попадет с другим названием — Huawei P40 Lite или Huawei P40 Lite E. Поэтому, возможно, перед нами первый представитель флагманского семейства P40, старшие модели которого представят в конце марта.

Характеристики

Несмотря на возможное отношение к флагманскому семейству, характеристики у Huawei Y7p вообще не флагманские. Смартфон получил 6,39-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+ (720×1560 пикселей), который занимает чуть больше 90% площади лицевой панели.

Для 8-мегапиксельной камеры предусмотрен круглый вырез в экране. Сканер отпечатков пальцев расположился сзади.

Основная камера здесь тройная: 48-мегапиксельный главный датчик (f/1.8) + 8 Мп широкоугольный объектив (f/2.4) + 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2.4).

Внутри установлен процессор Kirin 710F в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты памяти до 512 ГБ. Аккумулятор довольно емкий — 4000 мАч с обычным зарядным устройством мощностью 10 Вт.

Также «в комплекте» Bluetooth 5.0, microUSB, аудиоразъем 3,5 мм и операционная система Android 9 Pie из коробки с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

На выбор есть расцветки Aurora Blue и Midnight Black. К сожалению, сколько стоит Huawei Y7p и когда он поступит в продажу — пока неизвестно.

 

 

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Смартфон, Huawei Y7p, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E.
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