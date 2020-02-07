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В Fortnite стартовало событие "Любовь и Война" (Фото и видео)

В Fortnite стартовало событие "Любовь и Война" (Фото и видео)
06:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В Fortnite выпустили новое масштабное обновление.

Epic Games выпустила первое в 2020 году крупное обновление для Fortnite, релиз которого сопроводили началом нового мероприятия.

Что известно

Обновление 11.50 запустило мероприятие «Любовь и Война», приуроченное ко Дню святого Валентина. Главным нововведение станет режим «найди и уничтожь», где игрокам предстоит защищать точку или установить бомбу и взорвать ее. По классике, участников поделят на две команды по шесть человек, а победа достанется стороне, которая выполнит поставленную задачу или уничтожит противников.

Любовь и Война также добавит новые испытания, за которые игроки смогут получить косметические награды. Продлится мероприятие «Любовь и Война» до 17 февраля.

Что касается технической части, то Epic Games планирует внедрить систему Unreal Engine Chaos Physics, которая должна улучшить разрушаемость. В то же время разработчики отмечают, что их цель оставить прежние ощущения от Fortnite. Потому команда будет следить за отзывами игроков, чтобы быстро реагировать на возникающее проблемы, и просит геймеров отправлять сообщения об ошибках.

Обновление также добавит в игру костюм Харли Квинн, известной героини комиксов DC. Игроки смогут прикупить набор с костюмом из «Отряда самоубийц», а также обновить внешний вид злодейки до облика из фильма «Хищные птицы», проходя испытания. Наряд Харли Квинн также будет доступен до 17 февраля.

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Игра, Событие, Fortnite, Любовь и Война.
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