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Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
14:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:У флагманского смартфона Xiaomi больше не осталось конкурентов.

Недавно стало известно, что новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro первым получит топовый процессор Snapdragon 865. И эта система обеспечивает действительно хорошую производительность. Ведь Mi 10 Pro стал абсолютным лидером во время тестирования AnTuTu.

Предыдущий лидер тестирования AnTuTu – Realme X50 Pro 5G Эксперты определили самый мощный смартфон в мире – набирал в этом тестировании 574 985 баллов. Тем самым он и потеснил с первой позиции Xiaomi Mi 10, который в рейтинге набирал 560 217 баллов.

Интересно, что такой высокий показатель – это рекорд для AnTuTu.

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Что еще известно о Xiaomi Mi 10 Pro

По слухам, смартфон будет оснащен безрамочным дисплеем, согнутым по краям. Оперативной памяти здесь будет не менее 8 ГБ, а модификация стартует от 128 ГБ флэш-памяти.

Также по слухам смартфон получит 108-мегапиксельную камеру с 50-кратным увеличением. Она сможет записывать видео в режиме 8K/30fps. Также он будет оснащен стереодинамиками и быстрой зарядкой, мощностью 66 Вт.

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Все по теме:

Рекорд, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Флагманский смартфон, Xiaomi Mi 9.
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