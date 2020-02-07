Фирменный голос: Amazon запустила сервис для создания персональной синтезированной речи

Новости технологии:В качестве демонстрации возможностей инструмента корпорация создала для сети ресторанов быстрого питания синтезатор речи ее основателя.

Функция создания персональной синтезированной речи появилась в сервисе Polly, который до сих пор позволял синтезировать речь на разных языках и разными голосами из собственной библиотеки.

Сервис доступен в двух вариантах: в качестве набора навыков для голосового помощника Alexa и в виде отдельного API, получающего текст и выдающего файл с аудиозаписью, который можно использовать любым образом.

Оба варианта рассчитаны не на обычных пользователей, а на компании, которые планируют использовать в своих рекламных роликах голос известного представителя бренда.

Стоимость и подробности о механизме работы сервиса не раскрываются.