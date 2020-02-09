Смартфоны Xiaomi Mi 10 не будут дешевыми

Новости технологии:На увеличение стоимости Xiaomi Mi 10 намекнул генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Смартфоны Xiaomi всегда пользовались популярностью в первую очередь благодаря невысокому ценнику. Однако новые флагманы Xiaomi Mi 10 будут не такими дешевыми, как хотелось бы пользователям.

Сколько?

На увеличение стоимости намекнул генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), общаясь с фанатами в китайской соцсети Weibo.

«В этот раз я попросил снять ценовое ограничение и сосредоточиться на улучшении продукта», — написал он.

Сколько именно будут стоить флагманы — он не уточнил. Зато этой информацией поделился инсайдер Xiaomishka. По его данным, базовый Xiaomi Mi 10 будет стоить $600 за версию с 8/128 ГБ памяти, а Xiaomi Mi 10 Pro — от $742 за конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.

Кстати, прошлогодний Xiaomi Mi 9 стоил от $446.

Напомним, в Китае презентация Xiaomi Mi 10 состоится 13 февраля, после чего флагманы отправятся на глобальную презентацию, которая пройдет 23 февраля, за день до начала выставки MWC 2020 в Барселоне.