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Продажи Redmi K20 Pro закончатся в этом месяце

Продажи Redmi K20 Pro закончатся в этом месяце
05:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi перестанет продавать Redmi K20 Pro.

В прошлом мае компания Xiaomi представила недорогой флагман Redmi K20 Pro, который за пределами Китая вышел под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Теперь же компания прощается с этой моделью.

Почему?

Об этом сообщил на своей странице социальной сети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing). По его словам, производство и продажи Redmi K20 Pro прекращаются в этом месяце.

Похоже, таким образом компания готовится к анонсу Redmi K30 Pro, который должен дебютировать в марте. По слухам, он получит процессор Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ, Android 10, основную камеру с 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686 и аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Кстати, Redmi K20 Pro недавно получил престижную награду iF DESIGN AWARD 2020 за свой дизайн.

При этом о Redmi K20 Лу Вейбинг ничего не сказал, поэтому он, скорее всего, останется на прилавках магазинов.

 

 

 

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Xiaomi, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro.
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