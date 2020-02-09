Продажи Redmi K20 Pro закончатся в этом месяце

Новости технологии:Xiaomi перестанет продавать Redmi K20 Pro.

В прошлом мае компания Xiaomi представила недорогой флагман Redmi K20 Pro, который за пределами Китая вышел под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Теперь же компания прощается с этой моделью.

Почему?

Об этом сообщил на своей странице социальной сети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing). По его словам, производство и продажи Redmi K20 Pro прекращаются в этом месяце.

Похоже, таким образом компания готовится к анонсу Redmi K30 Pro, который должен дебютировать в марте. По слухам, он получит процессор Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ, Android 10, основную камеру с 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686 и аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Кстати, Redmi K20 Pro недавно получил престижную награду iF DESIGN AWARD 2020 за свой дизайн.

При этом о Redmi K20 Лу Вейбинг ничего не сказал, поэтому он, скорее всего, останется на прилавках магазинов.