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Activision Blizzard: компания готовит новую Call of Duty

Activision Blizzard: компания готовит новую Call of Duty
06:15 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Activision планирует выпустить новую Call of Duty.

Несмотря на провальный запуск Warcraft 3: Reforged, компания Activision Blizzard нашла чем похвастаться в своем новом квартальном отчете.

Как дела у Activision

Компания планирует выпустить еще несколько переизданий и «переосмыслений», которые могут анонсировать уже в 2020 году.

В конце 2020 года Activision планирует выпустить и новую Call of Duty. Компания не уточняет, кто в этот раз разрабатывает шутер, что настораживает. Еще в мае 2019 года в сети появились слухи о проблемах в создании Call of Duty 2020. По неподтвержденной информации, изначально разработкой занимались Sledgehammer и Raven, но в итоге проект передали Treyarch.

В то же время Modern Warfare порадовала Activision. Проект сумел обратить интерес геймеров, которые забросили серию, но решили вернуться, что в компании считают заслугой кросс-плея. Боевой пропуск в Modern Warfare также стал поводом для гордости.

В свою очередь Call of Duty: Mobile уже собрала 150 миллионов загрузок.

Как дела у Blizzard

Уже в середине 2020 года Blizzard запустит альфа-тестирование Diablo Immortal. Игра не станет мостом для перехода компании в мобильный сегмент, так как ключевой платформой для «Метелицы» останется PC. Все же в планах студии еще несколько мобильных игр.

World of Warcraft продолжает расти, и число подписчиков увеличилось вдвое по сравнению с июнем 2019 года. Благодарят за это WoW Classic, которая получила особенную популярность в Азии. Так что Blizzard продолжит развивать новую и классическую World of Warcraft и уже готовит контентные дополнения.

Что касается Warcraft 3: Reforged, то Blizzard попытается исправить ситуацию. Студия готовится поддерживать и развивать игру, а также информировать игроков о планах.

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Call of Duty, Activision Blizzard, Warcraft 3: Reforged.
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