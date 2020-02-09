Ford разработала эмодзи-куртку с экраном для велосипедистов

Новости технологии:Таким образом в компании надеются снизить количество аварий, в которые попадают велосипедисты и байкеры.

Компания Ford представила интересную разработку. Производитель анонсировал умную куртку, которая делает своих владельцев значительно заметнее в дорожном потоке.

Как передает The Verge, к такой разработке компанию подтолкнула неутешительная статистика. Так, только в 2018 году на дорогах США погибли более 850 велосипедистов. В Европе эта ежегодно погибают 2 тысячи человек.

И хотя большинство велосипедистов и мотоциклистов имеют светоотражающие элементы на одежде, ситуацию это не слишком сильно улучшает.

Что предлагает Ford

Компания анонсировала куртку для велосипедистов и байкеров, которая имеет на спине специальную светодиодную матрицу. Это некий импровизированный дисплей, который может отображать различные емодзи и специальные значки, таким образом владельцы двухколесного транспорта могут давать сигналы о повороте или аварийной ситуации.

Как пояснил лингвист Нейл Кон, емодзи стали одной из фундаментальных составляющих современного языка и позволяют донести информацию до окружающих.

Поэтому куртка от Ford позволяет наладить связь между участниками дорожного движения.

Когда представляют

Сейчас смарт-разработка находится на стадии тестирования. Ориентировочная дата начала производства и цена умной одежды будут объявлены позже.