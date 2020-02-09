Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день
9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день

Ford разработала эмодзи-куртку с экраном для велосипедистов

Ford разработала эмодзи-куртку с экраном для велосипедистов
08:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Таким образом в компании надеются снизить количество аварий, в которые попадают велосипедисты и байкеры.

Компания Ford представила интересную разработку. Производитель анонсировал умную куртку, которая делает своих владельцев значительно заметнее в дорожном потоке. 

Как передает The Verge, к такой разработке компанию подтолкнула неутешительная статистика. Так, только в 2018 году на дорогах США погибли более 850 велосипедистов. В Европе эта ежегодно погибают 2 тысячи человек.

И хотя большинство велосипедистов и мотоциклистов имеют светоотражающие элементы на одежде, ситуацию это не слишком сильно улучшает.

Что предлагает Ford

Компания анонсировала куртку для велосипедистов и байкеров, которая имеет на спине специальную светодиодную матрицу. Это некий импровизированный дисплей, который может отображать различные емодзи и специальные значки, таким образом владельцы двухколесного транспорта могут давать сигналы о повороте или аварийной ситуации. 

Компания Wristbuds представила интересный фитнес-браслет

Как пояснил лингвист Нейл Кон, емодзи стали одной из фундаментальных составляющих современного языка и позволяют донести информацию до окружающих.

Поэтому куртка от Ford позволяет наладить связь между участниками дорожного движения.

Когда представляют

Сейчас смарт-разработка находится на стадии тестирования. Ориентировочная дата начала производства и цена умной одежды будут объявлены позже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ford, Технологии, Техно, Компания Ford, "Умная" куртка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
03 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
04 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
05 Загороднюк рассказал, что минобороны закупило через систему НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь