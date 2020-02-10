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Motorola RAZR провалил краш-тесты (Видео)

Motorola RAZR провалил краш-тесты (Видео)
05:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Motorola RAZR прошел тестирование на качество.

После тестирования журналистов CNET складной смартфон Motorola RAZR попал на стол к блогеру Заку Нильсону, автору YouTube-канала JerryRigEverything.

Тест № 2

Зак тоже проверил Motorola RAZR на прочность, но уже своими методами. И выяснил, что пластиковое покрытие, которое защищает гибкий дисплей смартфона, легко царапается, даже ногтями. В принципе, как и задняя панель устройства, на которой острым предметом можно даже нарисовать рисунок.

А вот внешний маленький дисплей защищен стеклом, поэтому царапается только предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса.

После Зак насыпал на дисплей песок. Такой же тест он проводил в свое время и с Samsung Galaxy Fold, так как у обоих смартфонов есть зазор между шарниром и самим дисплеем. И так же, как и конкурент, Motorola RAZR после этого начал скрипеть при открытии и закрытии, а это значит, что гаджет не защищен от мусора и пыли. Более того, на экране появились выпуклости: видимо, под него попали частички песка.

Но самое интересное — это испытание на прочность. И с этим у Motorola RAZR проблемы: смартфон легко гнется, шарнир ломается, оставляя «шрамы» на дисплее, и в результате устройство полностью выходит из строя.

Вывод один: владельцам Motorola RAZR стоит очень аккуратно пользоваться смартфоном.

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Смартфон, Тест, Motorola RAZR.
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