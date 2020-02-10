Смартфон Escobar Fold 2 — на самом деле Samsung Galaxy Fold (Видео)

Новости технологии:Смартфон Escobar Fold 2: Оказалось, что это Samsung Galaxy Fold.

Недавно компания Escobar Inc. представила складной смартфон Escobar Fold 2 в честь известного наркобарона Пабло Эскобара. Идейным вдохновителем стал Роберто Эскобар, 71-летний брат Пабло, в свое время помогавший родственнику и отсидевший 10 лет в тюрьме. И названием, и дизайном смартфон похож на Samsung Galaxy Fold, и как оказалось, это он и есть!

Что это значит

На самом деле в Escobar Inc. не просто сперли идею у Samsung — они продают Galaxy Fold под видом своих смартфонов. Все, что они изменили — это золотая наклейка со своим логотипом на корпусе и обои.

Более того, производитель не скрывает этого и открыто пишет об этом своим пользователям. Несколько человек уже получили новенькие Escobar Fold 2 и нашли в коробке письмо от самого Роберта Эскобара с таким содержанием:

«Спасибо за покупку смартфона Fold 2!

Я рад, что вы нашли нас. Вы один из 1000 покупателей, которые были случайно выбраны для получения смартфона Fold 2. Мы будем благодарны, если вы расскажете друзьям, родным и знакомым об этой удачной сделке. Escobar Fold 2 — это Samsung Galaxy Fold, который мы приобрели у ретейлеров, не сумевших реализовать данные смартфоны. В связи с этим вы должны понимать, что на данное устройство не распространяется официальная гарантия Samsung, и оно не может быть реализовано или перепродано от имени другого бренда.

На ваш смартфон распространяется гарантия сроком на 1 год, за которую отвечает компания Pablo Phone Ltd. В случае, если с вашим Escobar Fold 2 произойдёт какая-либо поломка, мы поменяем его. Разумеется, случаи попадания воды или пыли не считаются гарантийными. Данная модель не защищена от воды»

Справедливости ради, при ценнике Samsung Galaxy Fold в $2000 стоит его золотой клон всего $400. А еще прибавьте сюда как минимум расходы на рекламу Escobar Fold 2 с русскими моделями в нижнем белье. В чем выгода Escobar Inc. — непонятно, но Samsung явно перешла им дорогу, так как Эскобар обещает «уничтожить Apple и Samsung».